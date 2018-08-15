В Министерстве социальной политики Украины рассказали, что войдет в перечень детских товаров, которые будут вручать новоиспеченным родителям при рождении ребенка. Об этом передает пресс-служба ведомства.

В корзину войдут товары общей стоимостью до 5 тысяч гривен.

В пресс-службе заявили, что министерство в сжатые сроки провело комплексную работу по подготовке и внедрению социального проекта "пакет малыша", который, в первую очередь, призван помочь украинским семьям обеспечить новорожденных самыми необходимыми, и, вместе с тем, высококачественными вещами.

Отмечается, что кроме одежды и других важных для ребенка вещей, в пакете будут информационные материалы, которые помогут родителям в вопросах лучшего ухода за ребенком.

В министерстве подчеркивают, что пакет малыша является безвозвратной адресной социальной помощью, и выдаваться по одному на каждого ребенка. Получить его смогут мать, отец, родственники.

Такой набор украинские семьи могут получить уже с первого сентября этого года.

Список корзины составляет 25 вещей для новорожденных.



Сюда входят разные пеленки (пеленка ситцевая, пеленка фланелевая, пеленка муслиновая, пеленка многоразовая влагостойкая), две шапочки, подгузники одноразовые для новорожденных, салфетки влажные одноразовые для детей, а также боди с коротким рукавом и боди с длинным рукавом, брюки-ползунки, "человечки" с длинным рукавом и штанишками, носки.



Также пакет малыша включает: термометр для воды; термометр для тела электронный, с резиновым наконечником; ножницы маникюрные детские; прокладки для лактации (не менее 60 штук), одеяло теплое/демисезонное и плед-одеяло; матрас для колыбели; полотенце махровое для купания уголком; игрушка-погремушка; крем и жидкое мыло-шампунь детский.

Пакет будут вручать каждой семье при выписке из роддома. В министерстве считают, что эти вещи поддержат родителей материально и информационно, и станут серьезным подспорьем в первую очередь тем семьям, которые из-за сложного материального положения лишены возможности приобрести новорожденному ребенку качественные предметы ухода и одежды.

Ранее сообщалось, сколько стоит собрать ребенка в школу (инфографика).