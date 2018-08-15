Обрушение моста в Италии: названа причина трагедии [ Редактировать ]
Прокурор Генуи Франческо Коцци заявил, что причиной обрушения моста Моранди в Италии была человеческая ошибка. Об этом сообщает La Repubblica.
"Это не несчастный случай, а человеческая ошибка", - заявил он после завершения инспекции в районе моста.
По факту происшествия прокуратура открыла дело о преступной небрежности и массовом убийстве по неосторожности.
"Мы должны ответить на один вопрос: почему это произошло? Это наша задача и мы будем делать все необходимое", - заявил прокурор.
По его словам, сначала следователи подробно изучат данные о ходе реконструкции моста и профилактических работ, а также отследят все что происходило на мосту в день трагедии. Следующим этапом будут следственные действия в отношении соответствующих институтов и компании, привлеченных к работам вокруг моста.
Ранее мы писали, что количество жертв в результате обрушения растет. Смотрите также страшные кадры трагедии в Италии. Кроме того, очевидцы рассказали детали происшествия.
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