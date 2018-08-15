Туристки устроили массовую драку из-за места для селфи (видео) [ Редактировать ]
В Риме женщина с подростком устроили массовую драку из-за места для селфи возле знаменитого фонтана Треви. Об этом пишет The Independent.
Инцидент был снят на видео и опубликован на YouTube-канале KOOT NITI.
Драка возникла между 19-летней жительницей Нидерландов и 44-летней итало-американкой. Женщины начали толкаться и таскать друг друга за волосы. Вскоре в драку вмешались их родственники, которые также оказались втянуты в конфликт.
В целом, по словам полиции, в драке участвовало восемь человек, пятеро из которых - подростки в возрасте до 18 лет.
Правоохранители были вынуждены вызвать подкрепление, чтобы восстановить порядок. Обе стороны конфликта получили в результате инцидента синяки. Серьезных травм удалось избежать.
Ранее мы писали о том, что мужчина подрался с медведем и обратил его в бегство.
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