В Риме женщина с подростком устроили массовую драку из-за места для селфи возле знаменитого фонтана Треви. Об этом пишет The Independent.

Инцидент был снят на видео и опубликован на YouTube-канале KOOT NITI.

Драка возникла между 19-летней жительницей Нидерландов и 44-летней итало-американкой. Женщины начали толкаться и таскать друг друга за волосы. Вскоре в драку вмешались их родственники, которые также оказались втянуты в конфликт.

В целом, по словам полиции, в драке участвовало восемь человек, пятеро из которых - подростки в возрасте до 18 лет.

Правоохранители были вынуждены вызвать подкрепление, чтобы восстановить порядок. Обе стороны конфликта получили в результате инцидента синяки. Серьезных травм удалось избежать.

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