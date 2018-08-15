Единоличный акционер частного акционерного общества "Биофарма" (Киев) решил ликвидировать предприятие.

"Биофарма" занимается производством иммунологических и других лекарственных средств. Об этом сообщается на официальном сайте ОАО Биофарма.

Причиной ликвидации предприятия стало неудовлетворительное поступление финансовых потоков от осуществления хозяйственной деятельности.

При этом сообщается, что активов компании достаточно для расчета его по обязательствам.

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