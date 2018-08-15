В среду, 15 августа, в Киеве над Борщаговкой пролетели истребители, а также другая авиация. Об этом сообщают пользователи Facebook-сообщества "Типичный Киев".

Жители массива слышали сирену. Полеты были зафиксированы также над районами Голосеево и Теремки.

Происходящее взволновало киевлян, так как истребители пролетали на довольно низкой высоте, производя сильный гул.

Как выяснилось, полеты авиации совершены в рамках подготовки к параду на День Независимости 24 августа.