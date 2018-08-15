Над Киевом пролетели истребители [ Редактировать ]
В среду, 15 августа, в Киеве над Борщаговкой пролетели истребители, а также другая авиация. Об этом сообщают пользователи Facebook-сообщества "Типичный Киев".
Жители массива слышали сирену. Полеты были зафиксированы также над районами Голосеево и Теремки.
Происходящее взволновало киевлян, так как истребители пролетали на довольно низкой высоте, производя сильный гул.
Как выяснилось, полеты авиации совершены в рамках подготовки к параду на День Независимости 24 августа.
по теме
Двойное ДТП на Троещине: момент аварии попал на видео
В сети появилось видео момента аварии, которая произошла на Троещине
В Киеве прогремели выстрелы: введен план "Перехват"
В среду, 15 августа, на столичной Троещине неизвестные открыли огонь
День Независимости 2018: транспорт меняет график работы
В ночь с пятницы на субботу, 24-25 августа, в связи с празднованием Дня независимости Украины, работа метро и наземного общественного транспорта общего пользования в Киеве будет изменена
У Києві розпочалася перша в Україні одиночна експедиція Дніпром
У столиці розпочалася перша в Україні одиночна експедиція Дніпром. Український мандрівник Антон Бондаренко на надувному борді з одним веслом у руках планує подолати відстань від Києва до Одеси. Своїм проектом хоче привернути увагу до проблем літніх людей і збиратиме кошти на допомогу подружжю стареньких, які опинились у скруті
В метро Киева женщина потеряла сознание и упала на эскалаторе
Во вторник, 14 августа, в киевском метро на станции "Вокзальная" женщина упала на эскалаторе и потеряла сознание