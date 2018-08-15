Подорожание грузовых ж/д перевозок вызовет рост цен в Украине - экономист [ Редактировать ]
"Укрзализныця" планирует увеличить стоимость грузоперевозок. В зависимости от тарифных уровней, подорожание составит от 10 до 49 %, что сильно ударит по украинскому экспорту и ценам на продукты в стране.
Озвученное железнодорожным монополистом решение, всерьез всколыхнуло не только отечественный бизнес, но и Американскую торговую палату, пишет в своем материале "Обозреватель".
По мнению экономиста Ярослава Жалило, приведенном в материале, вопрос изменения тарифов "Укрзализныци" может повлиять на рост цен в стране. Именно поэтому нужно подходить к таким решением аккуратно, с учетом как внутреннего рынка, так и внешних инвестиций. В нынешней ситуации, по мнению экономиста, "Укрзализныце" нужно создать прозрачный механизм принятия решений.
Резко против иницативы "Укрзализныци" выступила Американская торговая палата. По мнению бизнес-ассоциации, тарифы должны быть экономически обусловленными и устанавливаться под контролем государственного регулятора - Национальной комиссии по вопросам транспорта (НКРТ), сообщает "Обозреватель".
Проблемы с УЗ признает министр инфраструктуры Владимир Омелян. В беседе с "Обозреватель" он подчеркнул, что компания-монополист работает как типичная африканская страна. "Без оздоровления компании - это дорога в никуда. На самом деле это подход типичной африканской страны - в плохом смысле. Когда люди готовы платить в 2-3 раза больше, потому что альтернативы у них нет. Этим путем идет УЗ, постоянно повышая тарифы и не модернизируя компанию", - считает Омелян.
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