Фото: uefa.com

УЕФА и немецкая компания Аdidas представили новый официальный мяч Лиги чемпионов на предстоящий сезон - 2018/2019. Об этом сообщает официальный Twitter компании.

Дизайн мяча значительно изменился по сравнению с прошлым сезоном. В этот раз основным цветом мяча является синий, а звезды - символ турнира - в белом.

"Дорога в Мадрид, представляем новый официальный мяч сезона 2018/2019", - уточнили в пресс-службе компании.

Road to Madrid.

Introducing the new @ChampionsLeague official match ball for the 2018/19 season.#HereToCreate pic.twitter.com/EmRE6BvxNb