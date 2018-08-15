Фото: uefa.com

УЕФА и немецкая компания Аdidas представили новый официальный мяч Лиги чемпионов на предстоящий сезон - 2018/2019. Об этом сообщает официальный Twitter компании.

Дизайн мяча значительно изменился по сравнению с прошлым сезоном. В этот раз основным цветом мяча является синий, а звезды - символ турнира - в белом.

"Дорога в Мадрид, представляем новый официальный мяч сезона 2018/2019", - уточнили в пресс-службе компании.

Любопытно, что Adidas является официальным производителем мячей для поединков Лиги чемпионов с 2001 года. В прошлой кампании главного клубного турнира Старого Света был задействован белый мяч с синими вставками.

Напомним, ранее букмекеры определили фаворита поединка за Суперкубок УЕФА, который состоится 15 августа в Таллине.