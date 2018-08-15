Adidas представила новый мяч Лиги чемпионов сезона 2018/19 [ Редактировать ]
Фото: uefa.com
УЕФА и немецкая компания Аdidas представили новый официальный мяч Лиги чемпионов на предстоящий сезон - 2018/2019. Об этом сообщает официальный Twitter компании.
Дизайн мяча значительно изменился по сравнению с прошлым сезоном. В этот раз основным цветом мяча является синий, а звезды - символ турнира - в белом.
"Дорога в Мадрид, представляем новый официальный мяч сезона 2018/2019", - уточнили в пресс-службе компании.
Road to Madrid.— adidas Football (@adidasfootball) 15 августа 2018 г.
Introducing the new @ChampionsLeague official match ball for the 2018/19 season.#HereToCreate pic.twitter.com/EmRE6BvxNb
Любопытно, что Adidas является официальным производителем мячей для поединков Лиги чемпионов с 2001 года. В прошлой кампании главного клубного турнира Старого Света был задействован белый мяч с синими вставками.
Напомним, ранее букмекеры определили фаворита поединка за Суперкубок УЕФА, который состоится 15 августа в Таллине.
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