Под Харьковом водитель снес людей на остановке и сбежал (фото) [ Редактировать ]
В селе Пересечное Харьковской области водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на остановку общественного транспорта, на которой находились люди.
В результате ДТП, случившегося в ночь на 15 августа, две женщины получили множественные тяжелые травмы, сообщает пресс-служба Нацполиции области.
У одной пострадавшей, 47-летней местной жительницы, открытая черепно-мозговая травма и переломом бедра.
В второй пострадавшей, которой также 47 лет, - травмы нижних конечностей.
Водитель ВАЗа бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Полицейские установили его личность – ним оказался 34-летний мужчина, его ищут.
Женщин госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Тем временем смертельное ДТП "заморозило" Житомирскую трассу.
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