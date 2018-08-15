В селе Пересечное Харьковской области водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на остановку общественного транспорта, на которой находились люди.

В результате ДТП, случившегося в ночь на 15 августа, две женщины получили множественные тяжелые травмы, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

У одной пострадавшей, 47-летней местной жительницы, открытая черепно-мозговая травма и переломом бедра.

В второй пострадавшей, которой также 47 лет, - травмы нижних конечностей.

Водитель ВАЗа бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Полицейские установили его личность – ним оказался 34-летний мужчина, его ищут.

Женщин госпитализировали ​​в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Тем временем смертельное ДТП "заморозило" Житомирскую трассу.