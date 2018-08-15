В результате обрушения моста Моранди в итальянском городе Генуя 14 августа пострадали двое граждан Украины.

Об этом префектура города Генуя информировала Генеральное консульство Украины в Милане, о чем консульство сообщило в Facebook.

Двое пострадавших граждан Украины находятся в больнице "Сан Мартин", с которой Генеральное консульство поддерживает постоянную связь.

В другие больницы - "Галлиера" и "Вилла Скасси" - пострадавшие украинцы на госпитализацию не поступали.

Также сообщается об отсутствии граждан Украины среди погибших.

Как сообщалось, 14 августа в итальянском городе Генуя частично обрушился мост. Количество жертв в результате обрушения растет. Кроме того, очевидцы рассказали детали происшествия.