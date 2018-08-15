При обвале моста в Италии пострадали украинцы (видео) [ Редактировать ]
В результате обрушения моста Моранди в итальянском городе Генуя 14 августа пострадали двое граждан Украины.
Об этом префектура города Генуя информировала Генеральное консульство Украины в Милане, о чем консульство сообщило в Facebook.
Двое пострадавших граждан Украины находятся в больнице "Сан Мартин", с которой Генеральное консульство поддерживает постоянную связь.
В другие больницы - "Галлиера" и "Вилла Скасси" - пострадавшие украинцы на госпитализацию не поступали.
Также сообщается об отсутствии граждан Украины среди погибших.
Как сообщалось, 14 августа в итальянском городе Генуя частично обрушился мост. Количество жертв в результате обрушения растет. Кроме того, очевидцы рассказали детали происшествия.
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