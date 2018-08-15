Женщина в интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

В Харьковской больнице умер мужчина, у которого диагностировали ботулизм.

"Семью - мужчину и женщину - доставили в областную инфекционную клиническую больницу. У них диагностировали ботулизм. По предварительным данным, они ели леща собственного изготовления", - сообщили в Департаменте массовых коммуникаций Харьковской облгосадминистрации, передает УНН.

Мужчина был в очень тяжелом состоянии. Ему сразу ввели сыворотку против ботулизма. Но ему это не помогло - он умер 15 августа.

"Женщина - в интенсивной терапии также в тяжелом состоянии. Врачи сейчас борются за ее жизнь ", - отметили в департаменте.

Тем временем Ривненская область осталась без сыворотки от ботулизма.