В Днепропетровской области правоохранители разоблачили сеть интернет-порностудий.

Студии организовали в Кривом Роге, а в качестве "моделей" использовали женщин из малообеспеченных семей, рассказали в Главном управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, передает dnepr24.com.ua.

Также в незаконном бизнесе участвовали несовершеннолетние девушки.

Злоумышленники наладили изготовление и реализацию фото- и видеоматериалов порнографического содержания, а среди "работниц" распространяли наркотические препараты.

Ранее в Киеве также разоблачили интернет-порностудию.