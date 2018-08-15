В Кривом Роге детям давали наркотики за порносъемки [ Редактировать ]
В Днепропетровской области правоохранители разоблачили сеть интернет-порностудий.
Студии организовали в Кривом Роге, а в качестве "моделей" использовали женщин из малообеспеченных семей, рассказали в Главном управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, передает dnepr24.com.ua.
Также в незаконном бизнесе участвовали несовершеннолетние девушки.
Злоумышленники наладили изготовление и реализацию фото- и видеоматериалов порнографического содержания, а среди "работниц" распространяли наркотические препараты.
Ранее в Киеве также разоблачили интернет-порностудию.
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