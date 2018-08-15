В Украине зафиксировано 126 преступлений по созданию террористической организации [ Редактировать ]
В Украине зафиксировано 126 уголовных правонарушений по статье 258-3 УК – создание террористической группы или террористической организации, говорится в отчете Генеральной прокуратуры Украины за 7 месяцев 2018 года.
Продолжается расследование 90 дел. В 18 случаях предъявлены обвинения. Подано 16 ходатайств об освобождении от уголовной ответственности, передает vlasti.net.
Наиболее известным стало дело компании "Резон-Групп", наладившей незаконные поставки украинских товаров на территорию оккупированного Донбасса через Россию по схеме "прерванного транзита". Грузы закупались в Украине якобы для Азербайджана, Армении, Узбекистана или Турции, но в итоге оседали на временно оккупированных территориях. Только лекарств компании "Дарница" поставлено таким образом на оккупированный Донбасс почти на 200 тысяч долларов.
В феврале 2018 года Шевченковский районный суд Киева по обращению прокурора Кононенко Н.П. освободил от уголовной ответственности сотрудника "Резон-Групп" за помощь следствию.
"С ноября 2016 года по 13 августа 2017 года, лицо 2, находясь в Донецке, умышленно, по предварительному сговору с неустановленными лицами, для реализации указанной преступной схемы использовал документы ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" и содействовал экспорту товара из Украины в адрес фирмы-нерезидента Toshkentvilovati dori-darmor (Узбекистан, г. Ташкент) на общую сумму 173546,36 долларов США", – говорится в решении суда.
В конечном итоге лекарства оказались в Донецке.
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