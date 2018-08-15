Скандал вокруг села Подгорцы разгорелся с новой силой [ Редактировать ]
Печально известное село Подгорцы Обуховского района Киевской области вновь привлекает внимание украинских СМИ своими нешуточными баталиями между жителями села и чиновниками.
15 августа в 14:30 в здании Подгорцовского сельского совета состоялся пикет местного населения и неравнодушных людей, как раз когда шла встреча с народным депутатом Украины Кононенком Игорем Витальевичем. Стоит отметить тот факт, что людям пришлось брать выходной, отпрашиваться в будний день с работы, чтобы прийти и поучаствовать в акции и привлечь внимание к действиям села Сергея Кравченко. Они уверяют, что это единственный способ воздействия, пишет gazeta.ua.
Началом конфликта послужил наспех измененный генеральный план села Подгорцев, которые предполагает построение высокоэтажной застройки и возведение "Подгорской Троещины" возле мусорного полигона №5.
Претензии жителей села начинались с того, что этот генеральный план никак не был согласован с местным населениям. Позже был выявлен ряд проблем и нарушений, среди которых есть такие, что ведут к экологической катастрофе, полному уничтожению социальной инфраструктуры села.
Свои опасения активисты изложили в официальных запросах в Киевскую ОГА, Обуховскую РГА, Генеральную Прокуратуру Украины, Министерство экологии и природных ресурсов Украины, Министерство охраны здоровья Украины, Министерство образования и науки Украины. Не получив должного отклика, было принято решение отправить официальное письмо Петру Алексеевичу Порошенко – Президенту Украины.
Активисты обеспокоены тем, что та ситуация, которую они изначально расценивали как "недопонимание" между ними и политиками вылилась в ряд пикетов и митингов. На сегодняшний день известно более 20 пикетов, которые были проведены возле сельсовета с. Подгорцы, Обуховской РГА, Киевской ОГА, Министерства экономики и природных ресурсов, возле ГАСК.
Ранее политический эксперт Олег Постернак заинтересовался ситуацией с селом Подгорцы, провел информационное расследование и выявил ряд серьезнейших доказательств коррупционности сельского головы Сергея Кравченко. Среди них: 2,5 млн. на счету домохозяйки-жены, автомобиль люкс-класса, многомиллионный доход отца-пенсионера Сергея-старшего, денежные сбережения на суммарную сумму – 2,8 млн. гривен, земельные участки площадью – 85.000 м2, катастрофическая ситуация с полигоном ТБО №5, 2 заведенных прокуротурой дела на Сергея Кравченко по растрате 50 млн. гривен.
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Нежелание чиновников идти друг против друга во имя справедливости и закона – это благоприятная почва для процветания коррупции. Как жить простому человеку, если он знает, что его слово – пустой звук, а за высказанное мнение может последовать расплата?
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