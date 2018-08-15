Британські правоохоронці шукають спільників терориста, який напередодні збив на машині людей у центрі Лондона. Поліція вже оприлюднила фото та дані затриманого. Хто він і що спонукало його скоїти наїзд - розповість Олексій Пшемиський.

Водія авто, який напередодні протаранив людей у центрі Лондона, звуть Саліх Хатер. Поліція вже опублікувала його фото. Це громадянин Великої Британії. Йому 29 років. Імігрував із Судану. Останнім часом жив у Бірмінгемі, де вивчав бухгалтерську справу в університеті. Мотиви його вчинку досі невідомі. Однак правоохоронці намагаються встановити, чи були в Хатера спільники.

"Головне завдання поліції зараз - визначити: діяв він як одинак чи це частина масштабнішої атаки, яка планувалася заздалегідь або й досі планується. Поки що ми не маємо таких доказів. І розцінюємо це як теракт, але ця версія ще теж остаточно не підтверджена", - говорить Бен Уолес, міністр із питань безпеки Великої Британії.

Уночі поліцейські вже провели кілька рейдів у Бірмінгемі та Ноттінгемі - імовірно, в помешканнях підозрюваного чи його друзів. Про затриманих поки що невідомо.

"Вони увірвалися близько третьої ранку, виламали двері та кричали "поліція". Було багато агентів під прикриттям. Правоохоронці нишпорили всюди десь години три-чотири", - говорить Шам Хатун, житель Ноттінгема.

Жертвами нападу Саліха Хатера стали троє людей. Одна жінка із серйозними травмами досі лишається в лікарні. Тим часом Лондон поступово повертається до звичного життя. Вночі машину, за кермом якої був Хатер, евакуювали. Рух біля парламенту вже відкрито.

"Думаю, лондонці навчилися по-особливому ставитися до таких ситуацій. Життя триває. Тут живе багато людей, які мають купу справ і виконуватимуть їх попри все - вони просто житимуть далі", - говорить Кеваль Датані, житель Лондона.

Був це теракт чи ні - і що спонукало Хатера на такий вчинок - мають встановити правоохоронці. А британські політики вже заговорили про необхідність зробити вулиці біля парламенту пішохідними, аби не допустити чергових таких інцидентів.