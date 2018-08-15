Жахлива ДТП на Житомирщині. Вантажівка на повному ходу розтрощила "десятку". Двоє людей з легковика загинули на місці. Трапилося це на трасі Київ-Чоп, неподалік села Ставище.

Фура проломила відбійник та вилетіла на зустрічну смугу. Там протаранила ВАЗ, після чого загорілася. Пожежу загасили рятувальники. У легковику на момент аварії був водій-киянин та пасажир - із Чернігівщини.

Їхня автівка перетворилася на купу металу. За кермом фури, як з'ясували поліцейські, був іноземець. Щоправда, з ним слідчі не мали змоги поспілкуватися. Бо одразу після ДТП той утік, покинувши свою розбиту вантажівку, вщерть наповнену фруктами.

"Скоріш за все, попередня версія водій заснув. Як ми знаєм - це громадянин Туреччини, бо машина є з турецькою реєстрацією. Зберіглася частина паперів. Який з місця події одразу після ДТП зник. Тому зараз ми направили інформацію як до пограничників, так і на всі поліцейські наряди. Щодо розшуку даної особи задіяли увесь особовий склад...розшуку", - говорить Артем Лисогор, заступник начальника ГУ НП у Житомирській області.