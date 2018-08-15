На сході цієї ночі загинув український військовий, ще троє поранені. У штабі відзначають загострення ситуації на передовій. Дедалі частіше на українські позиції прилітають міни та артснаряди заборонених калібрів.

Попередньої доби бойовики майже півсотні разів відкривали вогонь по підрозділах Об'єднаних сил. Найгарячіші точки на Луганському напрямку Майорськ і Кримське. На Донецькому під вогонь ворожої артилерії та мінометів потрапили наші опорні пункти в Гнутовому, Лебединському і Приазов'ї.

Не припиняються провокації противника поблизу Красногорівки, Мар'їнки та на авдіївському плацдармі. Звідти - репортаж Ірини Баглай.

"Проходка чутно стрілянину".

Зранку над промзоною вже гримлять постріли.

Полів із зерновими довкола немає, лише побиті та обгорілі стовбури дерев. Тож, мабуть, і про хлібне перемир'я на цій ділянці російські найманці навіть не чули, припускають піхотинці. Що ближче до передової, то більше слідів нещодавнього обстрілу з великих калібрів.

Останній тиждень бойовики нарощують інтенсивність вогню.

"Ни с того, ни с сего, с полной тишины - бабах, доброе утро. Утро началось", - говорить Олег, командир підрозділу Збройних Сил України.

"Мины были 82 или самоделки прилетело немного", - говорить Юрій, військовослужбовець Збройних Сил України.

"А хіба їх посчитаєш, з усіх сторон не определів", - говорить Олександр, військовослужбовець Збройних Сил України.

За півгодини російські найманці випустили в бік піхотних позицій зо два десятки мін. Відстрілялись і одразу втекли. Вогонь вели з мобільних вогневих точок, найімовірніше - прямо з машин.

"Они подвезли, потому что слышно было шум автомобиля после обстрела", - говорить Юрій, військовослужбовець Збройних Сил України.

Водночас накривають бойовики наші окопи і з автоматичних гранатометів. Безліч невеличких і гострих, як лезо, осколків від таких гранат завдають множинних поранень людина може просто стекти кров'ю. Тож бійці пильно відстежують звуки пострілів, але цього разу їх не було чутно.

"Либо они придумали глушитель на АГС, либо стреляли на максимальной дальности, что их вообще не слышно", - говорить Олег, командир підрозділу Збройних Сил України.

Бойовикам, напевно, підвезли боєприпаси, припускає командир, оцінюючи зростання інтенсивності вогню.

"Поменялись манера и тактика, где-то что-то ратировалось, ну и, видать, им дали новые образцы вооружения", - говорить Олег, командир підрозділу Збройних Сил України.

Вогонь з мінометів бойовики зухвало коригують з неба. Бійці вже збилися з ліку, скільки безпілотників пролітає над ними.

"ДРГ так не лезет, а беспилотники летают и днем и ночью, ночью беспилотников больше, чем звездочек на небе летають внаглую над позициями вокруг", - говорить Олексій, військовослужбовець Збройних Сил України.

У поле зору ворога потрапляє й наша знімальна група.