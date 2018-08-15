У Києві стартував перший сервіс громадського велопрокату. 100 спеціально обладнаних велосипедів вже можна взяти напрокат. Як користуватися новою послугою і де знайти велосипедні станції - Катерина Сривкова розповість.

Такі "віртуальні" станції відтепер можна знайти по всьому Києві. Наразі їх 33. Розташовані вони переважно біля станцій метро. Операторів немає, кожен може "позичити" транспорт самостійно.

Орендувати велосипед можна у будь-яку пору доби, навіть вночі. Щоб взяти транспорт напрокат, не потрібно нічого, крім мобільного телефону.

Для початку потрібно встановити мобільний додаток та зареєструватися в системі. На кожному двоколісному нанесений QR-код. Після його сканування велосипед розблоковується - і можна їхати. Разова поїздка коштує 30 гривень за півгодини. Для економії передбачені абонементи. Велосипеди розраховані на вагу до 130 кілограмів.

Повернути орендований транспорт можна на будь-яку з цих точок. Для цього треба лише поставити велосипед та натиснути на кнопку. Оренда завершується автоматично.

Наразі в столиці - сотня таких велосипедів. Та вже найближчим часом їх побільшає.

"До кінця цього року планується збільшити кількість велосипедів до декілька сотень. Наступного року до двох тисяч велосипедів будуть знаходитися в нашому місті. Все залежить від попиту. Ми переконані, що на цій цифрі ми не залишимось, цих велосипедів буде десятки тисяч", - говорить Віталій Кличко, міський голова Києва.

Аби двоколісні не крали, їх обладнали пристроями для відстеження.

"GPS, GSM-трекери, на місцях парковки є камери. Велосипеди мають унікальний дизайн, і якщо хтось побачить їх в ломбарді - дзвоніть відразу, ми приїдемо до ломбарду. Це його будуть проблеми. Велосипеди не продаються ніде. Це безпосередньо користування тільки в системі. Застраховані, поліція попереджена про можливі випадки", - говорить Олексій Кушка, директор компанії Nextbike Kyiv.

Утім, незважаючи на запобіжні заходи, кияни долею такого транспорту - занепокоєні.

"В Киеве безстанционные парковки. То есть ты просто оставляешь велосипед на улице. Да, ты блокируешь заднее колесо, но велосипед остается в пространстве подвижным. Хотя во Львове, как и во всем мире, в Варшаве, велосипеды паркуются в специальные железные станции. То есть они закреплены, и их невозможно украсть", - говорить Іра, жителька Києва.

Прокат працюватиме в тестовому режимі до першого грудня. Чи повертатимуть велосипеди на вулиці Києва в наступному сезоні - вирішать згодом.