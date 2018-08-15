Трамп выступил с критикой уже после подписания. Фото: depositphotos.com

Президент США Дональд Трамп раскритиковал четыре из восьми положений законопроекта об оборонном бюджете, которые касаются России и аннексированного Крыма. Об этом в среду, 15 августа, сообщает USA Today.

После подписания оборонного бюджета США Трамп заявил, что "очень гордится своей выдающейся ролью в этом", но через несколько часов в письменном заявлении глава Белого дома критически высказался о положениях закона, которые касаются России, сообщает USA Today.

В частности ему не понравилась норма, запрещающая финансирование любых проектов, где предполагается признание права России на Крым, а также запрет военного сотрудничества с Россией до того времени, пока Москва не выведет войска из Украины.

Другие раскритикованные Трампом положения содержат требования к Белому дому отчитываться о шагах, предпринятых в ответ на нарушение Россией Договора об открытом небе, а также предоставлять отчеты относительно нового соглашения по ядерному оружию START.

В общем Трамп высказал предостережения в отношении 52 положений закона, в большинстве из которых, по его мнению, Конгресс пытался ограничить полномочия президента в международной политике.

Трамп говорит, что такие положения подрывают роль президента как "единственного представителя страны в международных отношениях".

Предостережения Трампа вызвали критику американских законодателей.

"Это заявление вызывает обеспокоенность, ведь президент опять показывает миру, что ему нельзя доверять, когда идет речь о соблюдении обязательств США и превалировании наших интересов над его личными", - прокомментировал сенатор Боб Менендес из Демократической партии.

Менендес отметил то, что это положение имело целью законодательно закрепить позицию США относительно оккупированного Крыма.

Напомним, 13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год размером в 717 миллиардов долларов.