Министерство образования и науки Украины вынесло на общественное обсуждение проект новой редакции украинского правописания.

Проект разработан на основе украинской традиции правописания с учетом новейших языковых явлений, которые получают распространение в различных сферах общественной, научной и культурной жизни, сообщает пресс-служба министерства.

Комиссия по правописанию исходила из понимания того, что украинское правописание, как правописание любого другого языка, не может быть исчерпывающим - оно кодифицирует основные, наиболее распространенные или спорные орфографические положения.

Например, в проекте предусматривается возможность употребления и в начале слова перед согласными н и р (інди́к - инди́к, і́род - и́род), в начале глагола и́кати и существительного и́кавка, в начале иностранных слов типа ийбен, ич-оба.

Проект также санкционирует букву ґ для передачи иноязычного звука [g] в фамилиях типа Ґе́те, Ґулліве́р, Ва́ско да Ґа́ма (но возможно привычное написание с г). Аналогичный компромисс предлагается для буквы ф в словах греческого происхождения - можно будет писать как ка́федра, так и кате́дра, как міфоло́гія, так и мітоло́гія.

Звук [j] в звукосочетаниях [je], [ji], [ju], [ja] будет всегда передаваться буквами є, ї, ю, я: Хаям вместо Хайям, Савоя вместо Савойя, фоє вместо фойє.

Предлагается писать слово пів с существительными отдельно, если имеется в виду половина (пів годúни, пів Кúєва). Если пів с существительным составляет единое понятие, они пишутся вместе (півзáхист).

Таким образом в новом правописании прослеживается тенденция к упрощению - компромиссы на примере "міфологія" и "мітологія" наглядно иллюстрируют желание разрешить писать и "как слышится" и "как надо".

С полным текстом проекта можно ознакомиться здесь.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко подписал указ о неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка.