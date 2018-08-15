15 августа котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,49-27,52 гривны за доллар. При этом еще днем котировки были на уровне 27,43-27,47 гривны за доллар, таким образом украинская валюта "ушла" вниз.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими, передает Finance.ua:

Доллар США - 27,49-27,52 гривны;

Евро - 31,07-31,10 гривны;

Российский рубль - 0,4112-0,4122 гривны.

При этом в Национальном банке Украины заверили, что удорожание доллара и евро - сезонное явление, что четко демонстрирует опыт последних четырех лет.

Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины опубликовало прогнозируемый курс гривны на конец 2018 года.