Курс гривны упал на межбанке [ Редактировать ]
15 августа котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,49-27,52 гривны за доллар. При этом еще днем котировки были на уровне 27,43-27,47 гривны за доллар, таким образом украинская валюта "ушла" вниз.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими, передает Finance.ua:
- Доллар США - 27,49-27,52 гривны;
- Евро - 31,07-31,10 гривны;
- Российский рубль - 0,4112-0,4122 гривны.
При этом в Национальном банке Украины заверили, что удорожание доллара и евро - сезонное явление, что четко демонстрирует опыт последних четырех лет.
Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины опубликовало прогнозируемый курс гривны на конец 2018 года.
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