Украинские политологи и общественные активисты обратились в Службу Безопасности Украины с просьбой проверить деятельность российского блогера Дмитрия Портнягина и его украинских партнеров. Причиной стал видеорепортаж из Сирии, где по мнению экспертов "создается положительный образ армии агрессора и ведется скрытая пропаганда за войну и агрессию России".

Эксперты института ИНПОЛИТ изучили текстовые и видеоматериалы и пришли к выводу, что Дмитрий Портнягин несет угрозу национальной безопасности Украины, передает antikor.com.ua.

"Необходимо проверить его деятельность в Украине и проекты его бизнес-партнеров. Крайне важно закрыть въезд этим предпринимателям, а их медиаресурсы заблокировать", – говорится в заявлении политологов Анне Быковой, Николая Спиридонова, Василия Вакарова, Виталия Драгомерецкого, Олега Пастернака, Михаила Кириленко, Максима Джигуна, Алексея Рожнова, Катерины Коваль, Владислава Дзивидзинского, Наталии Гузь.

В заявлении института идет речь о том, что в своем видео Дмитрий Портнягин агитирует о вступлении в ряды российской армии, показывает военную мощь армии-агрессора и агитирует за использование ВС России. В диалогах на видео отчетливо слышно, что члены команды Портнягина "в начале просились в Украину, потом в Сирию просились".

"Абсолютно понятно, что обычному бизнес-блогеру не показывали бы секретные объекты армии России в Сирии. Это видео - спланированная пропаганда", – отмечают эксперты института.

Сам Портнягин отрицает обвинения в свою сторону.

"Я не понимаю, почему так происходит. Мы два года развивали бизнес не только в России, но и в Украине. Мы много выступали, много снимали украинских предпринимателей. Почему в одночасье можно взять и просто закрыть въезд человеку, который не пропагандирует войну и не поддерживает никакую сторону", – говорит о ситуации сам блогер.

Отдельно эксперты и общественные активисты обратились в СБУ и Посольство США в Украине с фактами активизации бизнес-партнера Дмитрия Портнягина. Речь идет о блогере и бизнес-тренере Олесе Тимофееве. Его подозревают в координации пропаганды Портнягина и планах влияния на предстоящие выборы Президента Украины.

"Несколько недель назад Дмитрий Портнягин и Олесь Тимофеев участвовали в совместной деловой поездке в США. Вероятно, там они обсуждали дальнейшие планы развития бизнеса и пропаганды Портнягина в Украине. Нам непонятно, что делает украинский предприниматель с человеком из базы "Миротворца", - идет речь в экспертном заключении.

Дмитрий Портнягин – российский бизнес-блогер, автор и ведущий YouTube-канала "Трансформатор". 30 июня 2018 года Портнягин оказался в базе "Миротворец", в которой он числится как "пособник российских оккупантов, манипулирующий общественно-значимой информацией; одностороннее пропагандистское освещение событий в зоне военного конфликта, оправдывающий военных преступников ВС России в Сирии".