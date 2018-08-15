Британские полицейские ищут возможных сообщников террориста, сбившего вчера на машине людей в центре столицы. Правоохранители уже опубликовали его фото и данные. Все подробности узнаем от Алексея Пшемыского, он в Лондоне.

Водителя, который вчера сбил людей у здания британского парламента, зовут Салих Хатер. Вот его фото. Гражданин Великобритании. 29 лет. Иммигрировал из Судана. Последнее время жил в Бирмингеме, где изучал бухгалтерское дело в университете. Мотивы его поступка до сих пор неизвестны. Тем временем, правоохранители начали поиск возможных сообщников.

"Сейчас главная задача полиции - установить - действовал ли он как одиночка, или произошедшее планировалось, или задумывалось, как часть более масштабной атаки. Пока что у нас нет таких доказательств. Мы расцениваем это, как теракт, однако и эта версия еще окончательно не подтверждена", - говорит Бен Уоллес, министр по вопросам безопасности Великобритании.

Ночью полицейские уже провели несколько рейдов в Бирмингеме и Нотингеме - вероятно в квартирах подозреваемого и его друзей. Однако, был ли кто-то задержан, пока что неизвестно.

"Они ворвались около трех утра, выломали двери и кричали "полиция!". Было много агентов в штатском. Правоохранители шныряли здесь всюду часа три-четыре", - говорит Шам Хатун, жительница Ноттингема.

Напомню, в результате нападения Салиха Хатера пострадали три человека. Одна женщина до сих пор находится в больнице с серьезными травмами. Тем временем, Лондон постепенно возвращается к обычной жизни. Машину, которой управлял Хатер, еще ночью эвакуировали, а у парламента возобновили движение транспорта.

"Думаю, жители Лондона научились по-особенному относиться к таким вещам. Жизнь продолжается. Здесь живет множество людей, у которых много дел, и мы будем продолжать заниматься ими. Просто жить дальше", - говорит Кеваль Датани, житель Лондона.

Был ли это теракт и что побудило Хатера на этот поступок - скоро должны выяснить правоохранители. Тем временем, британские политики уже заговорили о необходимости сделать улицы у парламента пешеходными - чтобы защитить людей от подобных нападений в будущем.