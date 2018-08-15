Появится ли в Америке 14-летний губернатор? В какой ситуации надеть платье для мужчины - не зазорно? И на чьей улице перевернулся грузовик с бренди? Об этом и не только - в нашем обзоре.

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Бесплатный мобильный интернет на день. На Кубе в тестовом режиме такую услугу ввела государственная компания. Которая уже в ближайшем будущем запустит интернет по всей стране. За восемь часов услугой воспользовались пять миллионов человек. На Кубе работают сотни точек вай-фая, однако дома у местных жителей Интернета практически нет.

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На пост губернатора американского штата Вермонт баллотируется 14-летний Итан Соннеборн. По его словам, молодое поколение способно лучше управлять страной, а опытные политики думают не об избирателях, а о корпорациях. В случае победы Соннеборн собирается бросить школу. В Вермонте нет возрастных ограничений для губернатора. Выборы состоятся 6 ноября этого года.

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Отец-одиночка из Таиланда пришел в школу в платье. Все для того, чтобы двое его сыновей cмогли присутствовать на праздновании Дня Матери. На нем они в знак благодарности должны были преклонить колени перед своими матерями. Жена Чатчая Панут-Хайя после развода уехала в Европу. И отец не хотел, чтобы дети чувствовали себя обделенными.

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Перепутал педали газа и тормоза - и протаранил стеклянные двери автосалона. Все произошло во время тестирования машины в китайской провинции Гуанджоу. Это видео с камер наблюдения автосалона. Водитель отделался царапинами, ремонт автомобиля покроет страховка, а вот за разбитые двери мужчине придется заплатить.

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В британском Бирмингеме мужчина сбросил телевизор на любовника своей бывшей. А после убийства плясал от радости. После этого Гевин Кесей принял наркотики, залез на башню и угрожал полиции сброситься с нее. Мужчину арестовали. Если его вину докажут, ему грозит 20 лет тюрьмы.

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Десятки водителей и прохожих набросились на сотни ящиков бренди, выпавших из кузова грузовика после аварии. В филиппинской провинции Кесон грузовик с алкоголем не увернулся от встречного фургона, и перевернулся сам. Инцидент парализировал движение транспорта. А люди пытались найти уцелелые бутылки бренди.