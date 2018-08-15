Спасти жизнь Даниилу: фонд "Таблеточки" проводит сбор средств на дорогостоящую операцию [ Редактировать ]
Помоги себе сам. Вчера мы рассказывали, что в этом году государство прекратило финансировать пересадку органов за границей. И украинцы вынуждены самостоятельно искать деньги на дорогостоящее лечение.
Среди них и 17-летний Даниил. На чью помощь рассчитывать парню с тяжелым заболеванием крови - узнавала Лариса Зубенко.
В своей здоровой жизни, так Даниил называет время до попадания в больницу, он учился в техникуме, занимался кикбоксингом и рисовал. Диагноз, поставленный в мае этого года, разделил жизнь подростка и его родных на до и после.
"Я попал сюда с неожиданным поворотом, так получилось, что костный мозг дал отбой небольшой, временный. Сейчас есть шансы. Есть все, спасибо, огромное спасибо фонду "таблеточки", который нам помогла с очень дорогостоящим препаратом - докагеном", - говорит Даниил Ляшов.
Лекарство необходимо парню, чтобы его заболевание не переросло в лейкемию - иначе говоря, рак крови. Стоимость докагена непосильна для родителей Дани. Они живут в прифронтовом Северодонецке, доход у семьи небольшой. За помощью мама парня обратилась в фонд "Таблеточки".
"Он не зарегистрирован в Украине, его нельзя купить в украинских аптеках, поэтому он доставался зарубежом, 15 ампул. 10 ампул уже введено, 5 начнут введение с этого понедельника, общая стоимость 15 ампул больше 21 тыс. евро", - говорит Юлия Ноговицына, директор Департамента по работе с семьями и подопечными благотворительного фонда "Таблеточки".
Узнав о диагнозе, родители хотели сами стать донорами костного мозга. Но по медицинским показаниям они не подходят, поэтому неродственного донора ищут уже за границей, там и проведут дорогостоящую трансплантацию.
"Была выбрана клиника в городе Бынгащ, Польша, там трансплантация стоит 111 тысяч евро, включая поиск донора", - объясняет Юлия Ноговицына.
Даниил настроен оптимистично, верит в свое выздоровление. Но при воспоминании о родных, которые остались далеко, в прифронтовой зоне, не может сдержать слез.
"Скучаешь больше всего по своим родителям, по родственникам, когда они там находятся, я нахожусь сдесь, конечно трудно все переносить, поэтому, как-то так", - говорит Даниил Ляшов.
Семья обращалась за помощью к волонтерам, стала в очередь за помощью от государства. Но реальную поддержку предоставил только фонд "Таблеточки". Помочь парню можно отправив смс с текстом "Даниил" на номер 88100. Сообщение стоит 5 гривен. Услуга доступна для всех мобильных операторов, кроме контрактных номеров. Даниил ждет каждого сообщения, ведь это его единственный шанс выжить.
по теме
Маленький Ілля потребує операції, щоб мати можливість дихати
Допомогти врятувати сина просить родина з Миколаєва. 6-річний Ілля не може самостійно дихати. Хлопчик пережив дві коми, зупинку серця та реанімацію. Щоб дихати без допомоги апарата, дитині потрібна дороговартісна операція, яку можуть зробити лише за кордоном
Маленький Ілля потребує операції, щоб мати можливість дихати
Допомогти врятувати сина просить родина з Миколаєва. 6-річний Ілля не може самостійно дихати. Хлопчик пережив дві коми, зупинку серця та реанімацію
Зрителей цирка Одессы развлекают животные из Красной книги (видео)
Там же в Одессе разгорается скандал вокруг цирка. Как оказалось, зрителей там развлекают животные, занесенные в красную книгу, в частности бурые медведи. В цирк с проверкой нагрянула экоинспекция
Сергей Каплин требует прекратить давление власти на профсоюзы Украины
Профсоюзы против правительства. В окружном админсуде столицы сегодня слушали дело о захвате имущества профсоюзов в Полтаве. Перед процессом, у здания суда собрался митинг. Люди требовали от служителей Фемиды вернуть админздания, базы отдыха и учебные заведения
Оппозиция требует оказывать должную поддержку переселенцам
Почти 60 % переселенцев с временно оккупированных территорий - безработные. Это данные международной организации по миграции. Из-за военного конфликта в Украине только официально - более полутора миллиона переселенцев