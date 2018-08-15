Помоги себе сам. Вчера мы рассказывали, что в этом году государство прекратило финансировать пересадку органов за границей. И украинцы вынуждены самостоятельно искать деньги на дорогостоящее лечение.

Среди них и 17-летний Даниил. На чью помощь рассчитывать парню с тяжелым заболеванием крови - узнавала Лариса Зубенко.

В своей здоровой жизни, так Даниил называет время до попадания в больницу, он учился в техникуме, занимался кикбоксингом и рисовал. Диагноз, поставленный в мае этого года, разделил жизнь подростка и его родных на до и после.

"Я попал сюда с неожиданным поворотом, так получилось, что костный мозг дал отбой небольшой, временный. Сейчас есть шансы. Есть все, спасибо, огромное спасибо фонду "таблеточки", который нам помогла с очень дорогостоящим препаратом - докагеном", - говорит Даниил Ляшов.

Лекарство необходимо парню, чтобы его заболевание не переросло в лейкемию - иначе говоря, рак крови. Стоимость докагена непосильна для родителей Дани. Они живут в прифронтовом Северодонецке, доход у семьи небольшой. За помощью мама парня обратилась в фонд "Таблеточки".

"Он не зарегистрирован в Украине, его нельзя купить в украинских аптеках, поэтому он доставался зарубежом, 15 ампул. 10 ампул уже введено, 5 начнут введение с этого понедельника, общая стоимость 15 ампул больше 21 тыс. евро", - говорит Юлия Ноговицына, директор Департамента по работе с семьями и подопечными благотворительного фонда "Таблеточки".

Узнав о диагнозе, родители хотели сами стать донорами костного мозга. Но по медицинским показаниям они не подходят, поэтому неродственного донора ищут уже за границей, там и проведут дорогостоящую трансплантацию.

"Была выбрана клиника в городе Бынгащ, Польша, там трансплантация стоит 111 тысяч евро, включая поиск донора", - объясняет Юлия Ноговицына.

Даниил настроен оптимистично, верит в свое выздоровление. Но при воспоминании о родных, которые остались далеко, в прифронтовой зоне, не может сдержать слез.

"Скучаешь больше всего по своим родителям, по родственникам, когда они там находятся, я нахожусь сдесь, конечно трудно все переносить, поэтому, как-то так", - говорит Даниил Ляшов.

Семья обращалась за помощью к волонтерам, стала в очередь за помощью от государства. Но реальную поддержку предоставил только фонд "Таблеточки". Помочь парню можно отправив смс с текстом "Даниил" на номер 88100. Сообщение стоит 5 гривен. Услуга доступна для всех мобильных операторов, кроме контрактных номеров. Даниил ждет каждого сообщения, ведь это его единственный шанс выжить.