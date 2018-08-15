Там же в Одессе разгорается скандал вокруг цирка. Как оказалось, зрителей там развлекают животные, занесенные в красную книгу, в частности бурые медведи. В цирк с проверкой нагрянула экоинспекция. Что из этого вышло - видел Андрей Анастасов.

Обезьяны-акробаты и медведи на гироскутерах. Уже полтора месяца в одесском цирке гастролируют белорусские артисты со своими питомцами. Все это время зоозащитники пытаются доказать, что это Незаконно. Еще с прошлого года в Украине нельзя использовать передвижные зверинцы, а бурых медведей - как краснокнижных животных - вообще Запрещено выводить на арену

"У этих медведей нет постоянного, как говорится, места жительства: они переезжают с места на место в жарких вагончиках их тащат с одного места на другое: конечно, это издевательство", - говорит Елена Марченко, зоозащитник.

Активисты обратились в экологическую инспекцию - чтобы ее сотрудники обязали цирк прекратить представления, а медведей - отправили в реабилитационный центр.

"Статья девяностая Административного кодекса Украины гласит о том, что если используются краснокнижные животные в каких-то целях, то она предусматривает конфискацию данных животных", - говорит Александр Олефир, инспектор Государственной экологической инспекции Одесской области.

В ходе проверки сотрудники цирка показывают помещения с четырьмя медведями. Активисты тут же заявляют о нарушениях. Нет нормальной вентиляции, температурный режим не соблюдается, а клетки слишком тесные.

"Норма - по законодательству Украины - тридцать квадратных метров на одно животное. Дрессировщик озвучил, что здесь клетка три на три. Но еще больше меня возмущает то, что представитель государственного цирка способствует тому, чтобы в Украине нарушались законы Украины", - говорит Светлана Барсукова, зоозащитник.

В цирке говорят: Готовы заплатить штраф, но прекращать выступления не собираются. Дескать, контракт с белорусами подписывали киевские коллеги. Вот, пусть и разбираются.

"Есть договор между цирковой компаний Украины и белорусским цирком! Они у нас арендуют помещения, поэтому не нам решать их все вопросы", - говорит Андрей Домчак, администратор ГП "Одесский государственный цирк".

Виновным себя не считает и дрессировщик из Беларуси. Он задается вопросом: если в Украине таких животных запрещено использовать в шоу - почему его вовремя не остановили?

"Если бы ваш Закон работал, я бы сюда не заехал бы! Меня пропустила граница! Одна граница пропустила и вторая граница", - говорит Сергей Причинич, дрессировщик медведей.

Проверять цирк экоинпекторы будут до пятницы и уже тогда сообщат, что намерены делать дальше. А пока ограничились кратким заявлением, что "нарушения действительно есть".