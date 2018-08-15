Взрыв в Одессе: девушка умерла в мучениях [ Редактировать ]
15 августа в одесской больнице скончалась жительница Днепра Анастасия Гришина, пострадавшая от взрыва бытового газа, произошедшего в ночь на 7 августа, сообщает местное издание 056.ua.
По словам матери Анастасии Ирины, девушка уехала вместе с тетей в Одессу отдохнуть. Ночью 6 августа Анастасия пошла готовить, но из-за утечки газа в арендованном доме произошел взрыв. Настя получила более 85% ожогов тела, у тети пострадали ноги.
"Девушку забрали в одесский Ожоговый Центр, где 9 дней боролись за ее жизнь. Но сегодня, 15 августа, Анастасия умерла", - говорится в сообщении.
Несколькими днями ранее, также из-за былового газа, Харькове взорвался жилой дом.
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