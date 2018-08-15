Одессит облил ребенка кислотой на Французском бульваре (фото) [ Редактировать ]
В Одессе полиция схватила мужчину, который облил 12-летнего мальчика кислотой.
"Мерзавец, который облил ребенка кислотой, задержан. Продолжаются следственные действия", - написал начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин в Facebook.
Инцидент произошел на Французском бульваре из-за того, что подросток с друзьями играл под окнами квартиры 50-летнего одессита, расположенной на первом этаже дома.
"Недовольный мужчина распылил в сторону мальчика какое-то вещество, в результате чего на его шее, голове и туловище появились ожоги", - говорится в сообщении.
Мать мальчика обратилась в полицию. Ее с сыном направили в больницу для установления характера повреждений.
31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Она получила химический ожог более 30% тела.
3 августа подозреваемый в нападении был схвачен полицией, его показали общественности в суде.
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