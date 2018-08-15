В Италии объявлено чрезвычайное положение на год [ Редактировать ]
Премьер-министр Италии объявил чрезвычайное положение после обвала моста в Генуе.
"Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил 12-месячное чрезвычайное положение в области Лигурия после обвала моста в Генуе", - сообщает ВВС.
Ввести положение попросило региональное руководство. По словам премьера Италии, на ликвидацию последствий инцидента будет выделено 5 миллионов евро.
Уточняется также, что в результате обвала моста погибли 39 человек. Также известно, что пострадали украинцы.
Как сообщалось, 14 августа в итальянском городе Генуя обрушился мост. Очевидцы рассказали детали происшествия.
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