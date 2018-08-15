НАТО перехватил российские бомбардировщики у Крыма [ Редактировать ]
Военно-воздушные силы Великобритании перехватили шесть российских тактических бомбардировщиков Су-24 в небе над Черным морем вблизи границ НАТО.
Так в сообщении британских ВВС говорится, что на перехват российским бомбардировщикам 13 августа вылетали дислоцированные в Румынии истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании, сообщает "Интерфакс-Украина".
При приближении британских истребителей самолеты ВВС России повернули в сторону Крымского полуострова.
Также королевские военно-воздушные силы Британии отмечают повышенную активность российской военной авиации в этом районе в ночь накануне перехвата.
Всего на румынской авиабазе "Михаил Когелничану" дислоцированы четыре британских "Тайфуна". Сколько из них приняли участие в перехвате, не уточняется.
Ранее в России прокомментировали перехват их бомбардировщиков у границ Аляски.
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