Военно-воздушные силы Великобритании перехватили шесть российских тактических бомбардировщиков Су-24 в небе над Черным морем вблизи границ НАТО.

Так в сообщении британских ВВС говорится, что на перехват российским бомбардировщикам 13 августа вылетали дислоцированные в Румынии истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании, сообщает "Интерфакс-Украина".

При приближении британских истребителей самолеты ВВС России повернули в сторону Крымского полуострова.

Также королевские военно-воздушные силы Британии отмечают повышенную активность российской военной авиации в этом районе в ночь накануне перехвата.

Всего на румынской авиабазе "Михаил Когелничану" дислоцированы четыре британских "Тайфуна". Сколько из них приняли участие в перехвате, не уточняется.

Ранее в России прокомментировали перехват их бомбардировщиков у границ Аляски.