Всех на одного: осужденные в Украине россияне просят обменять их [ Редактировать ]
Осужденные в Украине 11 россиян написали заявления на имя президента России с просьбой обменять их на украинского политзаключенного.
"В ходе мониторинговых визитов в места лишения свободы заключенные российские граждане продолжают подавать заявления на имя президента России с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", - написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
По ее словам, заявления уже написали:
- Вячеслав Высоцкий,
- Валерий Иванов,
- Александр Валехидис,
- Владислав Гречин,
- Виктор Агеев,
- Олег Доронин,
- Денис Сидоров,
- Евгений Шаталов,
- Алексей Седики,
- Александр Саттаров,
- Фарух Камалов.
"Эти письма также будут отправлены в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой доставили их в администрацию президента России", - сообщила Денисова.
Несколькими днями ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен украинского политзаключенного Олега Сенцова невозможен.
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