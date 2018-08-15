Заявления уже написали 11 россиян. Фото: Людмила Денисова в Facebook.

Осужденные в Украине 11 россиян написали заявления на имя президента России с просьбой обменять их на украинского политзаключенного.

"В ходе мониторинговых визитов в места лишения свободы заключенные российские граждане продолжают подавать заявления на имя президента России с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", - написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, заявления уже написали:

Вячеслав Высоцкий, Валерий Иванов, Александр Валехидис, Владислав Гречин, Виктор Агеев, Олег Доронин, Денис Сидоров, Евгений Шаталов, Алексей Седики, Александр Саттаров, Фарух Камалов.

"Эти письма также будут отправлены в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой доставили их в администрацию президента России", - сообщила Денисова.

Несколькими днями ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен украинского политзаключенного Олега Сенцова невозможен.