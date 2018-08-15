Кто в Украине зарабатывает меньше всех [ Редактировать ]
Минсоцполитики сообщило о росте реальных зарплаты украинцев, а также о сферах, в которых получают самые низкие и самые высокие зарплаты.
"Индекс реальной заработной платы за январь-июнь 2018 года по отношению к соответствующему периоду 2017 года составил 112%", - сообщила 15 августа пресс-служба Минсоцполитики, передает "Корреспондент".
Отмечено, что при этом среднемесячная зарплата работников за январь-июнь 2018 года составила 8377 грн, что на 26,2% больше, чем в соответствующем периоде 2017 года.
Самые низкие зарплаты в этот период получали работники почтовой и курьерской отрасли - 4 901 грн (58,5% к среднему уровню по экономике).
Самые высокие - работники авиационного транспорта - 32 826 грн (391,9%).
В разрезе регионов наиболее низкие зарплаты за этот период фиксировались в Черновицкой области - 6 518 грн (77,8% к среднему уровню по экономике), самые высокие - в Донецкой области - 9 273 грн (110,7%).
В Киеве размер зарплаты составлял 12 857 грн (153,5%).
Тем временем в Минэкономразвития обещают повышение зарплат.
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