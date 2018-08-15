В поезде "Интерсити" пассажиры устроили самосуд (видео) [ Редактировать ]
В поезде "Интерсити", который направлялся со Львова в Киев, пассажиры устроили драку из-за безбилетных пассажиров.
Об этом сообщил журналист Андрей Чемес на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел в одном из вагонов поезда "Интерсити", во время отправления.
Как сообщил Чемес, конфликт вспыхнул после того, как в вагон поезда зашла пара, мужчина и женщина. У них отсутствовали билеты. Как они объяснили, в Киев им нужно попасть срочно, так как там должно состояться судебное заседание, а в кассе отсутствуют билеты.
Из-за безбилетных пассажиров задержали отправку поезда, что привело к возмущению других пассажиров.
Возмущенные пассажиры не стали слушать пару и устроили драку, в ходе которой мужчину и женщину вытолкали из поезда силой. В Киев "Интерсити" отправился с 15-ти минутным опозданием.
Ранее в Николаеве прохожие устроили самосуд водителю, который сбил женщину с ребенком.
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