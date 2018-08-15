В поезде "Интерсити", который направлялся со Львова в Киев, пассажиры устроили драку из-за безбилетных пассажиров.

Об этом сообщил журналист Андрей Чемес на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в одном из вагонов поезда "Интерсити", во время отправления.

Как сообщил Чемес, конфликт вспыхнул после того, как в вагон поезда зашла пара, мужчина и женщина. У них отсутствовали билеты. Как они объяснили, в Киев им нужно попасть срочно, так как там должно состояться судебное заседание, а в кассе отсутствуют билеты.

Из-за безбилетных пассажиров задержали отправку поезда, что привело к возмущению других пассажиров.

Возмущенные пассажиры не стали слушать пару и устроили драку, в ходе которой мужчину и женщину вытолкали из поезда силой. В Киев "Интерсити" отправился с 15-ти минутным опозданием.

Ранее в Николаеве прохожие устроили самосуд водителю, который сбил женщину с ребенком.