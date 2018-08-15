Эксперты ООН призвали российские власти немедленно и без каких-либо условий освободить заключенного украинца Олега Сенцова.

"Жизнь Сенцова - в неминуемой опасности. Его голодовка стала следствием судебного разбирательства и приговора, которые не соответствуют международному праву. Мы настоятельно призываем российские власти в срочном порядке и без каких-либо условий освободить его", - говорится в заявлении четырех спецдокладчиков, сообщают "Новости ООН".

Правозащитники ООН также призвали власти России немедленно обеспечить Сенцову доступ к надлежащей медицинской помощи и оказывать ее только с согласия осужденного.

С заявлением выступили:

специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвид Кэй,

специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья Дайниус Пюрас,

специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников Мишель Форст,

специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях Агнес Калламар.

Тем временем осужденные в Украине 11 россиян написали заявления на имя президента России с просьбой обменять их на украинского политзаключенного.