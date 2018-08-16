16 августа - 228-й день года (229-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 137 дней.

Сегодня нет международных праздников, однако во многих странах отмечаются национальные значимые даты. К примеру, Доминиканская Республика празднует День возрождения, в Америке проходит Национальный день ВДВ, а также День памяти Элвиса Пресли.

В народе 16 августа чествуется Антон Вихровей Малинник. Считалось, что это один из самых ветреных дней в году. А еще в этот период полным ходом идет заготовка малины на зиму.

Главная примета дня: если в Антонов день бушуют ветра, будет суровая зима.

Сегодня свои именины празднуют: Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай.

Смотрите также календарь праздников на 2018 год.