16 августа: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
16 августа - 228-й день года (229-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 137 дней.
Сегодня нет международных праздников, однако во многих странах отмечаются национальные значимые даты. К примеру, Доминиканская Республика празднует День возрождения, в Америке проходит Национальный день ВДВ, а также День памяти Элвиса Пресли.
В народе 16 августа чествуется Антон Вихровей Малинник. Считалось, что это один из самых ветреных дней в году. А еще в этот период полным ходом идет заготовка малины на зиму.
Главная примета дня: если в Антонов день бушуют ветра, будет суровая зима.
Сегодня свои именины празднуют: Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай.
Смотрите также календарь праздников на 2018 год.
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