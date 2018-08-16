Когда с России снимут санкции: заявление Волкера [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Говорить об отмене санкций против России можно будет только после ее согласия на имплементацию Минских соглашений.
Об этом рассказал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Мы хотим показать России, что ситуация не может продолжаться. Мы хотим, чтобы Россия выступила с предложением по улучшению ситуации, для достижения мира. А до этого мы не раз будем применять такие санкции к России, пока она не начнет сотрудничать для поиска решения", - сказал Волкер.
По его словам, санкции уже имеют эффект, хотя пока что не изменили фундаментально политики России относительно Крыма и Донбасса.
"Но я знаю, что они оказывают давление, и есть пожелания с российской стороны, чтобы эти санкции как-то снять", - добавил спецпредставитель.
Напомним, 8 августа стало известно о планах США ввести санкции против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
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