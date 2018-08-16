Говорить об отмене санкций против России можно будет только после ее согласия на имплементацию Минских соглашений.

Об этом рассказал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим показать России, что ситуация не может продолжаться. Мы хотим, чтобы Россия выступила с предложением по улучшению ситуации, для достижения мира. А до этого мы не раз будем применять такие санкции к России, пока она не начнет сотрудничать для поиска решения", - сказал Волкер.

По его словам, санкции уже имеют эффект, хотя пока что не изменили фундаментально политики России относительно Крыма и Донбасса.

"Но я знаю, что они оказывают давление, и есть пожелания с российской стороны, чтобы эти санкции как-то снять", - добавил спецпредставитель.

Напомним, 8 августа стало известно о планах США ввести санкции против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.