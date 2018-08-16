В Украине подорожает интернет: когда и на сколько [ Редактировать ]
Украинцы слишком мало платят за интернет, поэтому цену, скорее всего, поднимут на четверть. Эту информацию сообщила экс-заместитель министра информационной политики Татьяна Попова.
Она рассказала, что на рынке интернет-услуг нет рыночных цен. Большинство компаний предлагают минимальные тарифы, лишь бы удержать клиента.
"У нас цена на интернет экономически необоснованна. На рынке очень большая конкуренция, поэтому многие работают себе в убыток или получают так мало денег, что могут лишь держаться на плаву. Тарифы на интернет сейчас просто смешные. Я бы сказала, что 100 мб должны стоить в районе 180 грн. А то, что сейчас продают - там нет 100 мб", - отметила Попова.
Более того, сейчас средняя стоимость тарифных пакетов на пользование фиксированным интернетом заметно ниже. Даже учитывая акционные предложения, крупные провайдеры предлагают пользователям интернета тарифы в среднем от 75 до 150 грн за 100 мб.
Напомним, в Украине также подорожает телефонная связь.
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