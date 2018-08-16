В Києві презентують український транспортний літак [ Редактировать ]
На День незалежності в Києві презентують український транспортний літак АН-178. Новинку покажуть на параді військової техніки на Хрещатику.
АН-178 має змінену форму корпуса та здатний перевозити до 18 тонн вантажу.
Вперше цей літак презентували на виставці Ле Бурже ще 2015, цьогоріч на Фарнборо він став однією з головних подій заходу.
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