В США сотрудник аэропорта угнал авиалайнер

Какие убытки понесла Германия из-за невиданной засухи? Как борются с масштабными пожарами в Калифорнии? И какое самое быстрое существо на нашей планете? - Об этом и не только - в нашем обзоре