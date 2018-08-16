Чергова трагедія на воді. На Запоріжжі батько з чотирирічним сином пішли під воду, коли купалися у річці. Рибалки, які в цей час опинилися поруч, змогли врятувати лише дитину. Батька тільки згодом знайшли водолази. Докладніше - далі в сюжеті.

Річка Конка. Течія тут повільна. Та й від берега до берега рукою подати. Тож коли рибалки побачили у воді чоловіка з дитиною на плечах, особливої уваги не звернули.

"Подходим ближе, папа нырнул. Ну я думаю, ну детей учат купаться. Как меня учили в детстве, детей учат купаться. Ну ладно, дальше рыбачим",- розповідає Роман Гапов, рятівник хлопчика.

Та згодом чоловік відчув неладне. Дитина залишилась на поверхні води одна. А потім і вона зникла. Роман зі ще одним рибалкою кинулися на допомогу. Проте знайти в каламутній воді змогли лише хлопчика.

"Когда я мальчика схватил, я думал, что там метра 1,5 - 1,80. Хотя бы чуть чуть ногами стать. Дна не достал. На дне ничего не было, просто холодная вода",- розповідає Роман Гапов, рятівник хлопчика.

Дитину чоловіки витягли на берег без ознак життя. Взялися робити штучне дихання. Думали, вже не врятують малюка.

"Потом я увидел у него кровь сочится изо рта. Наверное, он прикусил себе язычок. Я ему разомкнул челюсти, достал изо рта кусочки водорослей. Ну, после этого снова положил и снова начал массажировать ему грудную клетку",- говорить Олексій Булат, рятівник хлопчика.

За 15 хвилин дитина таки опритомніла. Тим часом прибула й швидка. Медики кажуть, зараз життю чотирирічного Данилка вже ніщо не загрожує.

"Именно в конкретно в этом случае, люди, которые спасали, оказывали первую помощь, сделали все самое главное и необходимое, для того, чтобы спасти жизнь ребенку",- говорить Олександр Рогов, лікар-анестезіолог Оріхівської центральної районної лікарні.

Чому батько із сином того вечора пішли на річку, мати хлопчика не знає. Каже, ніколи не дозволяла там купатися. Та й сам Данилко нічого про ту пригоду не пам'ятає.

"Даня постоянно - папа, папа. І щас спрашує, я конєчно сказала, шо на работу уєхал. Далєко",- каже Владлена Опаріна, мати Данилка.

Тіло батька водолази знайшли лише за добу після трагедії. Вочевидь, тридцяти п'ятирічний чоловік провалився в яму та заплутався там у водоростях. Сиротами лишились троє неповнолітніх дітей.