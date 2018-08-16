Ось-ось може завалитися і півстолітній автомобільний міст у Болехові, що на Прикарпатті. З вимогою відремонтувати дорогу містяни напередодні перекрили трасу. Чи почули людей чиновники, дивімося далі.

Міжнародна траса Стрий-Чернівці. Біля в'їзду в місто Болехів - машини, фури, автобуси - кілометрові черги в обидва боки. місцеві перекрили дорогу, вимагають ремонту.

"Там ями метрові. Я жигульом і масло потекло. Такі дороги скільки я живу, я з 89 року, таких страшних доріг я ще не бачив",- розповідає Олег, житель міста Болехів.

Люди скаржаться, дорога через усе місто в жахливому стані. Капітального ремонту тут не робили вже кілька десятків років. А ямкового надовго не вистачає. Щодня дорогу розбивають по кілька сотень фур та лісовозів.

"Щоб пройти по місту, щоб пройти дорогу цю треба мінут 15-20, щоб проскочити між фурами. За тридцять мінут в суботу ми простояли. 26 фур проїзджали", - говорить Михайло Процак, житель міста Болехів.

Люди бояться, що через такий інтенсивний рух з дня на день може обвалитися і півстолітній автомобільний міст.

"Коли їде фура, він цілий ходить. Він із 74 року. Він розрахований на 12-13 тон, по ньому 40-тонні машини їдуть і то сутками по 300 - 400 машин", - каже Андрій Бунчак, житель міста Болехів.

"Через місто проходить транспорт весь на Львівську область, на Івано-Франківську, на Закарпатську. Скупчення транспорту все йде через наше місто",- розповідає Ольга Мельникович, жителька Болехів.

Розвантажити місто від фур мала б об'їзна дорога. Але нею, кажуть люди, ніхто не їде, адже там суцільне бездоріжжя.

"В 2007 році зробили цю дорогу, кусками понасипали, і вони не їдуть ці фури, бо вони не можуть проїхати. Вона немає виїзду взагалі. Нам відповідь дав облавтодор, що вони поки, що користуються нашою дорогою, так як об'їздна не завершена", - говорить Андрій Юсип, житель міста Болехів.

Люди готові чекати поки об'їзну відремонтують. Але за умови, що дорогу через місто, якою нині їдуть всі машини, теж капітально полагодять. А ще повернуть їй статус державного значення. Поки що ж ця дорога - місцевого значення, кажуть у міській раді, вона на балансі обладмінстрації. А там заявили, що на капітальний ремент цього року коштів немає.

"Яка була домовленість, до весни треба зробити ямковий ремонт, щоб була проїздна ця дорога, робиться проект на водовідведення і капітальний ремонт. І в 2019 році пообіцяли робити капітальний ремонт",- каже Ігор Герецький, секретар Болехівської міської ради.

Поки люди блокують дорогу, шляховики взялися до роботи, почали засипати щебенем найбільші ями.

"- Чи довго такий ремонт послужить? - Не знаю, пані, то начальство є".

Але такий варіант місцевих не влаштовує. І кажуть, блокуватимуть, допоки не побачать, що почалися капітальні ремонтні роботи.