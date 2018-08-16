В ночь на четверг, 16 августа, в Киеве внезапно началась сильная гроза. Жители столицы проснулись от яркой молнии и сильного дождя с градом, который бил в окна.

Стоит отметить, что синоптики прогнозировали дождь, однако о грозе не говорилось.

Непогода накрыла столицу - гроза, которая началась около 03:00, напугала жителей Левого и Правого берегов. По всему городу слышались раскаты грома и лил сильный дождь. Также начался град.

Стихия была такой силы, что не могла закончится без последствий. Затопило улицы - машины "плавают" на дорогах, в переходы водопадом льется вода. Сильный ветер оборвал ветки деревьев, провода и рекламу.