Молнии и град: Киев испытал внезапный удар стихии (фото, видео) [ Редактировать ]
В ночь на четверг, 16 августа, в Киеве внезапно началась сильная гроза. Жители столицы проснулись от яркой молнии и сильного дождя с градом, который бил в окна.
Стоит отметить, что синоптики прогнозировали дождь, однако о грозе не говорилось.
Непогода накрыла столицу - гроза, которая началась около 03:00, напугала жителей Левого и Правого берегов. По всему городу слышались раскаты грома и лил сильный дождь. Также начался град.
Стихия была такой силы, что не могла закончится без последствий. Затопило улицы - машины "плавают" на дорогах, в переходы водопадом льется вода. Сильный ветер оборвал ветки деревьев, провода и рекламу.
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