США закликали Росію дотримуватися Мінських угод [ Редактировать ]
Дотримуватися Мінських угод укотре закликали Росію в Держдепі США. Відповідну заяву оприлюднила у Twitter речниця відомства Гізер Ноєрт.
Вона зазначила, ОБСЄ виявила на сході України 4 нові російські комплекси радіоелектронної боротьби. А це - доказ того, що Кремль безпосередньо бере участь у конфлікті.
Тож Ноєрт наголосила, Москва має виконувати свої зобов'язання і вивести війська з українських територій.
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