Зранку бойовики вже тричі обстріляли околиці Павлополя та Водяного

Нові зведення з передової, двоє українських військових поранені попередньої доби на Сході. Російські окупанти й далі ведуть вогонь по позиціях Об'єднаних сил з гранатометів та кулеметів, за добу зафіксовано 43 порушення режиму тиші.

Зранку бойовики вже тричі обстріляли околиці Павлополя та Водяного.

Вперше за кілька місяців противник застосував системи залпового вогню "Град", розриви снарядів зафіксовані біля Світлодарська, - повідомили у штабі.