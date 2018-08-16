Илон Маск показал свой космолет изнутри (видео) [ Редактировать ]
Компания известнейшего изобретателя Илона Маска SpaceX заканчивает разработку космического корабля Crew Dragon, который будет возить астронавтов на Международную космическую станцию и обратно.
Dragon-2 будет выводится на орбиту ракетой Falcon 9 со стартового комплекса в Космическом центре Кеннеди на территории мыса Канаверал в штате Флорида, США.
Первый пилотируемый полет в этой капсуле запланирован Илоном Маском и аэрокосмическим управлением США на апрель 2019 года.
Беспилотные тесты корабля, по планам SpaceХ, будут проведены уже осенью, сообщается на сайте компании.
Фото корабля показала фотограф Паулина Акалин в Instagram.
"В чистом помещении в штаб-квартире SpaceX завершается создание Crew Dragon", - подписала она снимок.
Также SpaceХ разрешила снять на видео, как выглядит внутреннее пространство макета Crew Dragon:
Тем временем сам Илон Маск в отчаянии просит вернуть ему деньги.
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