Компания известнейшего изобретателя Илона Маска SpaceX заканчивает разработку космического корабля Crew Dragon, который будет возить астронавтов на Международную космическую станцию и обратно.

Dragon-2 будет выводится на орбиту ракетой Falcon 9 со стартового комплекса в Космическом центре Кеннеди на территории мыса Канаверал в штате Флорида, США.

Первый пилотируемый полет в этой капсуле запланирован Илоном Маском и аэрокосмическим управлением США на апрель 2019 года.

Беспилотные тесты корабля, по планам SpaceХ, будут проведены уже осенью, сообщается на сайте компании.

Фото корабля показала фотограф Паулина Акалин в Instagram.

"В чистом помещении в штаб-квартире SpaceX завершается создание Crew Dragon", - подписала она снимок.

Допис, поширений Pauline Acalin (@pacalin) 15 Сер 2018 р. о 5:47 PDT

Также SpaceХ разрешила снять на видео, как выглядит внутреннее пространство макета Crew Dragon:

Тем временем сам Илон Маск в отчаянии просит вернуть ему деньги.