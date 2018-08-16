Яблочный спас 2018: традиции праздника [ Редактировать ]
19 августа православные христиане празднуют Второй Спас, или Яблочный Спас. Церковь в этот день вспоминает Преображение Господа на горе Фавор.
До этого дня наши предки старались не есть никаких плодов, кроме огурцов. Начиная же с 19 августа разрешалось кушать яблоки и другие фрукты, поливая их медом. При этом откусывая в первый раз, христиане загадывали желание, произнеся волшебную фразу "что надумано - сбудется, что сбудется - не минуется".
Поскольку данный праздник - один из двенадцати самых больших в году, то постящимся дается послабление и они могут разнообразить свой стол рыбой и вином.
Традиции Яблочного Спаса
В Яблочный Спас совершается Божественная литургия. Христиане шли в церковь с самого утра, неся на службу украшенные колосьями корзины с яблоками, грушами, сливами и виноградом. Все принесенные плоды освящались в конце службы.
Кроме того, в этот день было принято щедро подавать бедным - считалось, что чем щедрее будет человек по отношению к самым бедным, тем добрее к его усопшим родственникам отнесется Бог
В яблочный спас христиане проводили особый обряд старта посевной. На поле приглашался священник с иконами, который должен был окропить вспаханную землю святой водой. В то же время хозяин бросал на освященные места хлебные зерна.
Яблочный Спас знаменует собой окончание лета. По 19 августа прогнозировали погоду на осень и зиму.
В народе говорили: "Какой Яблочный Спас, такой и январь будет". Если этот день выдался сухим, то и осень будет сухая. Если мокрый - осень выдастся дождливой. Не увидите на небе ни одного облачка - ждите морозной зимы.
Узнайте также, что нельзя делать в Яблочный Спас.
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