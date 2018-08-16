На трассе Житомир-Бердичев в ночь на 15 августа в автомобильной аварии погиб прапорщик 72 отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Лищук, который ехал на собственную свадьбу.

"Получив отпуск, Александр ехал на свадьбу... И в результате крупного ДТП день свадьбы внезапно превратился в день похорон. Ему было всего 33 года", - сообщает пресс-служба оперативного командования "Північ" в Facebook.

В штабе также рассказали, что погибший с 2005 года проходил службу в вооруженных силах, с 2014 года принимал активное участие в боевых действиях на Донбассе. В последнее время он выполнял боевые задачи в Луганской области.

Отмечается, что прапорщик вскоре должен был стать не только мужем, но и отцом.

В это время на Донбассе боевики обстреляли украинских военных из "Градов".