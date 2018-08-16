У британському зоопарку народилися пташенята фламінго [ Редактировать ]
У зоопарку британського Честера поповнення. Це пташенята фламінго, які з'явилися на світ лише місяць тому.
Поки що незграбні малюки нічим не схожі на своїх граційних батьків. Вони саме вчаться ходити і більшість часу проводять зі своїми мамами.
Відвідувачам пташенят поки що не показують.
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