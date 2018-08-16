Відвідувачам пташенят поки що не показують

У зоопарку британського Честера поповнення. Це пташенята фламінго, які з'явилися на світ лише місяць тому.

Поки що незграбні малюки нічим не схожі на своїх граційних батьків. Вони саме вчаться ходити і більшість часу проводять зі своїми мамами.

Відвідувачам пташенят поки що не показують.