Как выбрать спелый и вкусный арбуз

В последний месяц лета почти каждый продуктовый магазин или рынок просто переполнен огромным количеством арбузов. Каждый хотел бы выбрать самый лучший арбуз и сполна насладиться его неповторимым вкусом.