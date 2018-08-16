У США продуктова компанія виготовляє борошно з відходів броварень [ Редактировать ]
Борошно з відходів броварень виробляє одна з продуктових компаній Нью-Йорка. Воно виходить з горіхово-карамельним смаком.
Це борошно поживніше за звичайне, адже не має цукру. Але вп'ятеро дорожче, бо його виготовляють вручну. Після приготування однієї партії пива залишається півтори тисячі кілограмів ячменю, який зазвичай викидають.
За рік ця цифра у США сягає двох мільйонів тонн.
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