Туреччина оскаржить рішення США про підвищення мит у Всесвітній організації торгівлі. Про це заявили в уряді країни.

Нагадаю, 10 серпня американський президент Дональд Трамп підписав документ, за яким тарифи на турецьку сталь та алюміній зростають на 20 і 50 відсотків відповідно. Усе через відмову турецької влади випустити з-під арешту американського пастора Эндрю Бренсона. Йому закидають підтримку військового перевороту в країні в 2016 році.

У відповідь, Анкара підвищила мита на американські товари, зокрема автомобілі, електроніку, тютюн і алкоголь.