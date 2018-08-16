Туреччина оскаржить рішення США про підвищення мит [ Редактировать ]
Туреччина оскаржить рішення США про підвищення мит у Всесвітній організації торгівлі. Про це заявили в уряді країни.
Нагадаю, 10 серпня американський президент Дональд Трамп підписав документ, за яким тарифи на турецьку сталь та алюміній зростають на 20 і 50 відсотків відповідно. Усе через відмову турецької влади випустити з-під арешту американського пастора Эндрю Бренсона. Йому закидають підтримку військового перевороту в країні в 2016 році.
У відповідь, Анкара підвищила мита на американські товари, зокрема автомобілі, електроніку, тютюн і алкоголь.
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