Один бійцівський пес тримає в страху цілий столичний квартал. Днями стафф-тер'єр загриз бульдога і покусав його господаря. А після розголосу знайшлися й інші жертви, ще одна собака та дівчинка, яку пес вкусив за обличчя. Куди зникла власниця стаффа та що збираються робити постраждалі, розкаже Поліна Спасенко.

"Это кровь как папы, так и нашей собаки".

Оля з жахом згадує останню прогулянку із своїм улюбленцем. На її бульдога раптово накинувся стафф-тер'єр. Загриз насмерть і покусав Оліного тата, який намагався відтягти стафа.

"Без ошейника, без поводка, без намордника. Просил хозяйку подойти. Она была в нетрезвом состоянии",- розповідає Ольга Крюкова, власниця загризеного бульдога.

Місцеві власники собак кажуть, стаффа тут бачили й раніше і теж без намордника. Тетяна побоюється за життя свого Зевса.

"Мою бы перекусил просто сразу".

Коли все сталося, Оля одразу викликала поліцію. Чекати довелось майже годину. Приїхали вісім поліцейських та лиш спостерігали.

"Они не знали что делать, они говорили - это не наш случай, мы не знаем, что в таких ситуациях делать",- говорить Ольга Крюкова, власниця загризеного бульдога.

"Они обязаны были применить огнестрельно оружие к собаке, так как собака угрожала здоровью и жизни людей",- каже Михайло Міщанюк, юрист.

Що мали робити правоохоронці, прописано в Законі про захист тварин. Передбачені також адмінштрафи за вигул без повідця і намордника. Щоправда, суми мізерні - максимум 90 гривень за напад на людину. У Києві ж діють додаткові вимоги. За рішенням КМДА, кожна потенційно небезпечна собака має пройти спеціальний курс дресури.

"Обязаны с этими собаками проходить по программе адаптации "Собака компаньйон",- говорить Михайло Міщанюк, юрист.

"Первый вопрос - это естественно воспитанность хозяина. И второй - это отсутствие мер предосторожности, которые даже с не дрессированной собакой исключают такие проблемы - намордник, поводок",- коментує Сергій Шаргородський, інструктор-дресирувальник, магістр кінології.

Після загибелі бульдога знайшлися інші постраждалі від зубів стаффа. Це іще одна собака та маленька дівчинка, яку тиждень тому бійцівський пес вкусив за обличчя. Тепер Оля разом з іншими постраждалими збирається колективно позиватися до суду. Щоправда, спершу треба знайти господарку стафф-тер'єра. Вона зникла, адресу в поліції дала неправильну. Де тепер гуляє її пес і чи він в наморднику не відомо.