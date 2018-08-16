Раніше такі заяви вже подали троє ув'язнених росіян

Ще восьмеро росіян попросили обміняти їх на українських політв'язнів. Про це на своїй сторінці у Facebook написала омбудсмен України Людмила Денісова.

Вона заявила, що ув'язнені громадяни РФ продовжують надавати заяви на ім'я Путіна з проханням обміняти їх на українських бранців. Ці листи вони надсилають до МЗС України, аби потім дипломатичною поштою їх доправили до адміністрації президента Федерації.

Нагадаю, раніше такі заяви вже подали троє ув'язнених росіян.